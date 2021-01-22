بيرنلي يصعق ليفربول ويهزمه في معقلة

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل ليفربول سلسلة نتائجه السلبية بسقوطه في معقله أنفيلد أمام ضيفه بيرنلي بهدف دون رد الخميس ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

مُني ليفربول حامل اللقب بخسارة مفاجئة 1-صفر أمام بيرنلي اليوم الخميس لتتوقف سلسلة من 68 مباراة متتالية دون خسارة على أرضه في أنفيلد بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل آشلي بارنز الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 83، بعدما تعرّض لخطأ من الحارس أليسون بيكر، ليفشل فريق المدرب يورغن كلوب في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.

وسدّد ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول كرة في العارضة في الشوط الأول بعد انفراد تام بمرمى الحارس نيك بوك، كما أهدر زميله البديل روبرتو فيرمينو فرصة سهلة بعد الاستراحة.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 34 نقطة وبفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر. وتقدم بيرنلي إلى المركز 16 وله 19 نقطة.