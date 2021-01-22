شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة العجوز وعطية صابر واستبعاد فوزى بسبب كورونا من جهاز الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت مسحة كورونا التي خضع لها أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للإسماعيلي سلبية عينته، فيما جاءت مسحة المدرب العام أحمد فوزي إيجابية ليتم استبعاده وعزله منزليا، فيما جاءت مسحة كورونا الثانية لعطية صابر المدرب سلبية ليصبح الجهاز الفني للدراويش في مواجهة غزل المحلة المقرر لها ظهر السبت المقبل بالجولة التاسعة للدوري مكونا من أحمد العجوز مديرا فنيا وعطية صابر مدربا عاما.

وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان تعيين أحمد العجوز مديراً فنياً للدراويش بشكل مؤقت فى مباراة غزل المحلة المقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت المقبل، بعد إصابة خالد القماش بكورونا، وتقرر أن يساعد العجوز المدرب أحمد فوزى فى مواجهة الفلاحين بعد تأكد إصابة عطية صابر المدرب العام بفيروس كورونا.

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما باستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول، وسجل بابل هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغاؤه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

وأسدل الستار على الولاية الثالثة لـ"أبو طالب العيسوى" مديراً فنياً للإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه والاستقرار على تعيين خالد القماش مديراً فنياً للفريق ،وشهدت الولاية الثالثة للعيسوى تلقى ثلاثة هزائم بواقع مباراتين فى الدوري المحلى أمام المقاصة ثم المقاولون العرب بجانب الخروج من البطولة العربية من الدور قبل النهائى بعد الخسارة من الرجاء المغربى بثلاثية دون رد بمراكش.

وإجمالا تولى العيسوى تدريب الإسماعيلى فى 17 مباراة خلال 3 فترات مختلفة، فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 18 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 8 مباريات.