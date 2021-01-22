شكرا لقرائتكم خبر عن الدنماراك تفوز على قطر 32 | 23 بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الدنمارك على نظيره القطرى بنتيجة 32/23 فى إطار أول مواجهاته بالمجموعة الثانيك بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الحالى.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17 /12 لصالح المنتخب الدنماركى فى شوط شهد سجالا قويا فى الدقائق الأولى من اللقاء وحتى الدقيقة السابعة عشر، التى شهدت تفوق الجانب الدنماركى بفارق هدفين 8/6، ولكن سرعان ما نجح المنتخب القطرى فى تقليص الفارق مجددا لهدف قبل أن ينجح منتخب الدنمارك فى اتساع فارق الأهداف لينتهى الشوط بفارق 5 أهداف.

بينما شهد الشوط الثانى بداية قوية من الدنمارك للسيطرة على المباراة، وسط محاولات قتالية من المنتخب القطرى لتقليل فارق الأهداف.

وحصل على رجل المباراة ماتياس جيدزل، لاعب المنتخب الدنماركى، فى ظل تألقه فى اللقاء، وحصد إحصائيات عالية من خلال مشاركته فى المباراة، وبذلك ارتفع رصيد المنتخب الدنماركى إلى 6 نقاط ضمن المجموعة الثانية نظرا لصعوده من الدور الأول بأربعة نقاط، بينما تجمد رصيد المنتخب القطرى عند نقطتين الصاعد بهما أيضا من الدور الأول.

ويتواجد فى المجموعة الثانية بالدور الرئيسى بجانب قطر والدنمارك كلا من كرواتيا والأرجنتين واليابان والبحرين.