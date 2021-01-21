شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى لـ"تليفزيون الخليج 365" : الأهلى يحتاج حارس مرمى سوبر مع الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كشرى نجم الاهلى الأسبق أن القلعة الحمراء تحتاج حارس مرمى سوبر يكون في مستوى محمد الشناوى الحارس الأول للاهلى ومنتخب مصر حتى لا يتعرض الفريق لهزات مستقبلا.

و قال نجم الاهلى السابق للاستوديو التحليلى الذى يقدمه عمر الأيوبى فى تليفزيون الخليج 365، أن النادى الأهلى يشارك في بطولات كثيرة مما يجعله في حاجة لحارسين كبار في نفس المستوى ،ومباراة المقاولون التي أقيمت الخميس وفاز فيها الاهالى 3/2 ، شارك فيها على لطفى في حراسة المرمى وقدم مستوى مهزوز يكشف وجود فارق كبير بين مستواه ومحمد الشناوى الموقوف بسبب أحادث مباراة البنك الاهلى الأسبوع الماضى .

وأضاف كشرى ان الاهلى يضم مصطفى شوبير الحارس الثالث وهو جيد وموهوب ولكن يحتاج خبرات وفرص حتى يمكن الاعتماد عليه مستقبلا، والامور حاليا تقتضى ضم حارس أخر جديد .

وشارك على لطفى فى مباراة الاهلى مع المقاولون في الجولة التاسعة للدورى التي أقيمت مساء الخميس وفاز فيها الأحمر بثلاثية مقابل هدفين ، ظهر خلالها على لطفى بمستوى مهزوز ودخل مرماه هدفين أحدهما من زميله ايمن أشرف بعدما ارتطمت الكرة في قدمه وغيرت اتجاهها ، والهدف الثانى أحرزه سسيف الدين الجزيرى ويتحمل مسئوليته مشاركة مع مدافعى الفريق .

وواصل النادى الأهلى احتكاره للفوز فى المباريات التى تجمعه بنادى المقاولون العرب ، حيث تغلب عليه في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدورى ، بإستاد السلام بثلاثية مقابل هدفبن ، في مباراة مثيرة

وحاول المقاولون كسر عقدة النادى الاهلى ، بالتغلب عليه الا ان الفريق الأحمر تمكن من صنع الريمونتادا وتجويل تأخره بهدفين ، إلى الفوز بثلاثية.

وكان اخر فوز حققه فريق المقاولون العرب امام الأهلى ، عام 2018 ، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى ، وأقيمت المباراة 27 نوفمبر من العام قبل الماضى ، أي منذ 786 يوما.