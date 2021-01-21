شكرا لقرائتكم خبر عن قاضية أفشة في الذئاب تعيده للشباك بعد غياب 50 يوما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل محمد مجدي أفشة، الهدف الثالث للأهلي لفريقه في الدقيقة 81، لينهي صيامه منذ هدفه في لقاء الاتحاد السكندري يوم 1 ديسمبر الماضي، في نصف نهائي كأس مصر.

أنهى محمد شريف، مهاجم الأهلي، صيامه التهديفي في لقاء المقاولون العرب، مساء اليوم الخميس، بافتتاح الجولة التاسعة للدوري المصري، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه أمام المقاولون، ليرفع رصيد إلى 4 أهداف.