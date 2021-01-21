شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف سر ارتفاع صوته على لاعبي الأهلي للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي عن السبب الذي دفعه للحديث بعنف مع لاعبيه بين شوطي لقاء الأهلي والمقاولون العرب والذي حقق فيه حامل لقب الموسم المنصرم ريمونتادا تاريخية بقلب تأخره بهدفين للفوز بثلاثية
وقال: إنه للمرة الأولى ينفعل ويتحدث بصوت عالٍ مع اللاعبين بين شوطي المباراة من أجل تعديل الأخطاء واللحاق بالمباراة. وأشاد موسيماني بالجهاز الفني المعاون الذي قام بالعديد من الأمور، لتعديل طريقة اللعب والتشكيل 3 مرات في شوط المباراة الثاني، لزيادة الفاعلية الهجومية وإدراك الفوز بإجراء العديد من التبديلات وتغيير أماكن اللاعبين، وهو ما تكلل بعودة الفريق للمباراة وتحقيق الفوز.
وأشاد موسيماني بمستوى علي لطفي حارس مرمى الفريق، مؤكدًا أنه قدم مباراة جيدة، مشيرًا إلى أن خط الدفاع ارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية في الشوط الأول أسفرت عن تسجيل هدفين، ولا يتحمل الحارس مسئولية أي منهما. وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق ريمونتادا بعد التأخر بهدفين دون رد، والعودة في النتيجة والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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