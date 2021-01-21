شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف سر ارتفاع صوته على لاعبي الأهلي للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي عن السبب الذي دفعه للحديث بعنف مع لاعبيه بين شوطي لقاء الأهلي والمقاولون العرب والذي حقق فيه حامل لقب الموسم المنصرم ريمونتادا تاريخية بقلب تأخره بهدفين للفوز بثلاثية

وقال: إنه للمرة الأولى ينفعل ويتحدث بصوت عالٍ مع اللاعبين بين شوطي المباراة من أجل تعديل الأخطاء واللحاق بالمباراة. وأشاد موسيماني بالجهاز الفني المعاون الذي قام بالعديد من الأمور، لتعديل طريقة اللعب والتشكيل 3 مرات في شوط المباراة الثاني، لزيادة الفاعلية الهجومية وإدراك الفوز بإجراء العديد من التبديلات وتغيير أماكن اللاعبين، وهو ما تكلل بعودة الفريق للمباراة وتحقيق الفوز.

وأشاد موسيماني بمستوى علي لطفي حارس مرمى الفريق، مؤكدًا أنه قدم مباراة جيدة، مشيرًا إلى أن خط الدفاع ارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية في الشوط الأول أسفرت عن تسجيل هدفين، ولا يتحمل الحارس مسئولية أي منهما. وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق ريمونتادا بعد التأخر بهدفين دون رد، والعودة في النتيجة والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.