شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا الأهلي توقف تحفيل الزمالكاوية فى الشوط الأول.. اعرف أراء وكوميكسات الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالجهد والعرق والتفانى في المستطيل الأخضر، استطاع النادى الأهلى تحقيق ريمونتادا تاريخية جديدة أمام المقاولون، ونجح الفريق الأحمر في تحويل تأخره بهدفين أمام المقاولون العرب للفوز بنتيجة 3 -2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز .

اتاح هدفي نادى المقاولون في الشوط الأول تغريدات الزمالكاوية فيما يعرف بكرة القدم بالتحفيل، الامر الذى انقلب رأسا على عقب الشوط الثانى حيث تحقيق التعادل والفوز بقدم أفشة لتحقيق القاضية وبالثلاث نقاط، حيث تحويل الخسارة إلى فوز.









شارك آلاف من جماهير النادى الأهلى في هاشتاجات احتلت قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، وهى "الأهلى" و "صاحب القاضية" و"القاضية ممكن" و"الشوط الثانى"، بينما أبدع جماهير النادى الأهلى في صناعة عدد من الكوميكسات المضحكة.









وشارك العديد من التغريدات، حيث كتب أمير :" روح الاهلي تنتصر رغم اخطاء الشوط الاول .. أفشة نجم المباراة قانون جديد في الكورة النهاردة عرفناه ان أي فول بإنذار .. القادم افضل ان شاء الله"، وغرد عبودة :" مش عيب انك تغلط بس العيب إنك متصلحش غلطك موسيماني كان كده النهارده غلط الشوط الاول وصلح غلطه ف الشوط التاني وخد اللي عاوزه وربنا وفقه استغربت اوي تغير ديانج افضل لاعب ف الاهلي بس فهمت بعدها انو عمل كده عشان هوا مقرر يسحب ياسر ويرجع حمدى فتحي يلعب مدافع ودي ديانج مش هيلعبها".

وعلق عبد الله:" هو الزملكاويه حفلوا ليه بقي معلش ايه عشان اتاخرنا بجونين هو انتوا معلش مفكرنا زيكوا لما نتأخر مش بنعرف نرجع لا لا احنا احنا بنقدر نرجع عادى خالص او علي الاقل بنموت نفسنا ف الملعب بس ومعلش جون افشه وجعكوا اكيد اصله كان قاضيه بردو".

سجل ثنائية المقاولون ، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري من الزمالك الذي سيلعب مع اسوان يوم السبت في الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجح دكة الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلي ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.