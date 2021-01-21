شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لجماهير برشلونة حال تأجيل انتخابات الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا المرشح الرئاسى لبرشلونة، خوان لابورتا، إلى إجراء انتخابات النادى الكتالونى فى موعدها يوم 24 يناير، لإنقاذ بقاء ليونيل ميسى. وكان برشلونة قد أعلن استحالة إقامة الانتخابات فى موعدها، بعد اجتماع تم عقده مع الحكومة الكتالونية، التى أكدت أن الوضع الوبائى الحالى لا يسمح بالحركة خارج البلدية للأعضاء الذين ليس لديهم مركز اقتراع فى بلديتهم يوم 24 من الشهر الجارى.

وقال لابورتا فى تصريحات لإذاعة راديو كتالونيا: «تأخير الانتخابات يضر بالتجديد المحتمل لليونيل ميسى». وأضاف: «الأندية الأخرى يمكن أن ترى هذا الوضع وتستغله بمحاولة التوقيع مع ميسى». وتابع: «يجب إجراء تدقيق قبل تقديم عرض التجديد، هذا الوضع لا يفيد برشلونة على الإطلاق، لأننى أصر على أننا بحاجة إليه».

ليونيل ميسى - صورة أرشيفية

وارتبط مستقبل إيريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتى، ببرشلونة فى الآونة الأخيرة، إلا أن لابورتا قضى تمامًا على تلك الاحتمالية الشهر الجارى، حال فوزه برئاسة برشلونة. وعلق لابورتا: «موقفى لم يتغير، أخبرنا وكيله أنه لا توجد أموال لضمه أو لدفع راتبه حاليًا». وختم: «إذا كان يريد أن ينضم لبرشلونة وفق رغبتنا، فلننتظر حتى نهاية الموسم». جدير بالذكر أن هناك أنباء ترددت عن رغبة باريس سان جيرمان فى التعاقد مع جارسيا فى الانتقالات الشتوية الجارية.

على جانب آخر، قال كيكى سيتين، المدير الفنى السابق لبرشلونة، إنه لايزال ينتظر أن توفى إدارة بلوجرانا بالتزاماتها المالية معه. وكان برشلونة قد اتخذ قرارًا بإقالة سيتين عقب الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2، فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا. وكشف سيتين فى تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية: «برشلونة لم يدفع لى مستحقاتى بعد، ونحن ننتظر». وكان سيتين قد قرر تقديم شكوى قضائية ضد برشلونة، بدعوى خرق التعاقد بإقالته من تدريب الفريق. وادعى سيتين أنه لم يحصل على جميع المبالغ المتفق عليها فى عقده، وقرر من خلال محاميه مقاضاة برشلونة.