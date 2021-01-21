شكرا لقرائتكم خبر عن سر الغياب المفاجئ لبدر بانون عن مواجهة الأهلي والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سر الغياب المفاجئ للمدافع المغربي بدر بانون عن المشاركة مع الفريق في مباراة المقاولون العرب، المقرر انطلاقها بعد قليل في الدوري الممتاز.

وقال «عبدالحفيظ» إن «بانون» شعر بنزلة برد، وخرج بسببها من قائمة الأهلي، التي تخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.