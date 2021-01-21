الدوري السعودي | شبكة عالمية تمتدح مقصية جوميز في مباراة الهلال والتعاون

أشادت شبكة “espndeportes” العالمية بمحترف الهلال السعودي، لوسيانو فييتو، الذي أحرز أولى أهدافه مع الفريق، خلال مباراة الأمس أمام التعاون، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

وجاء أول أهداف لوسيانو فييتو بقميص الهلال بطريقة ساحرة، حيث سدد كرة رأسية ارتطمت بالعارضة، لتعود إليه ويستلمها على صدره، ثم يُسدد كرة مقصية رائعة في شباك التعاون.

وقالت الشبكة الرياضية الشهيرة عن هدف فييتو “يا له من هدف عظيم! محترف الهلال لوسيانو فييتو يهزك شباك التعاون بضربة مقصية ساحرة، ويساهم في فوز فريقه 2 ـ 0”.

وكسر الهلال سلسلة التعادلات الأربع في الجولات الماضية، وتمكن من تحقيق فوز هام أمام التعاون، جعله يصل إلى 29 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

ويبتعد الهلال حاليا بفارق ثلاث نقاط عن الشباب والاهلي، ويلعب أمام الفيصلي يوم الإثنين المقبل، في الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.