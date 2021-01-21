الدوري الاسباني | مصير زيدان على المحك مع ريال مدريد

تساءلت الصحف الاسبانية الصادرة الخميس عن مصير مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان على رأس الجهاز الفني للفريق الملكي، بعد الخسارة المذلة لفريقه أمام ديبورتيفو ألكويانو، من الدرجة الثالثة 1-2 بعد التمديد، في دور الـ32 من مسابقة الكأس، لكنه أكد بانه لا يزال يحظى بدعم لاعبيه.

وقالت صحيفة “ماركا” في صدر صفحتها الرياضية بعنوان عريض “لا أحد ينجو من هذه المذلة”، واصفة الخسارة بانها “الاسوأ في حقبة زيدان”.

أما “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية فوصفت الخسارة “بالاذلال”.

في المقابل اعتبرت صحيفة “آس” بان الخسارة هي “الاكثر حرجا في صفحات تاريخ ريال مدريد“.

وكشف الصحافي الشهير غييم بالاغي المتخصص بكرة القدم الإسبانية بان مسؤولي ريال مدريد “يرون نهاية حقبة زين الدين زيدان” معتبرا بان “الفكرة لديهم بأنه يتخذوا قرارًا كبيرًا في نهاية الموسم”.

وكشف بالاغي “ثمة أمران لا يعجبان إدارة ريال مدريد، الاول هو رؤيتهم عدم أكتراث زيدان بأعطاء تعليمات لفريقه في نهاية الدقائق التسعين ضد ألكويانو، كما أنه لم يتدخل لتصحيح الأمور بين الشوطين الإضافيين”.

وتابع “أما الأمر الثاني، هو ان مجلس الإدارة كان يأمل من زيدان تطعيم الفريق الأول تدريجًا بالعناصر الشابة أمثال (المغربي) اشرف حكيمي (انتقل إلى إنتر الايطالي)، و(داني) سيبايوس (معار إلى آرسنال) وسيرخيو ريغيلون (معار إلى توتنهام) و(الصربي) لوكا يوفيتش (معار إلى فرانكفورت) وعدم استنزاف الرعيل القديم أمثال توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وكريم بنزيمة لكنه لم يقم بذلك كما يجب”.

-“ما سيحصل سيحصل”-

واعترف زيدان بهشاشة وضعه بقوله “ثمة كلام دائم (عن الإقالة) عندما نخسر. أنا اتحمل المسؤولية وما سيحصل سيحصل، اتمتع بالهدوء التام من هذه الناحية. اللاعبون يريدون الفوز ويبذلون قصارى جهدهم لكن الامور تسير كما لا نشتهي في بعض الأحيان”.

واضاف “لو نجحنا في تسجيل الهدف الثاني لكانت مباراة مختلفة لكن هذه هي كرة القدم. قام حارس مرمى الفريق المنافس للتصدي لكرتين أو ثلاث وابت الكرة في دخول الشباك لكن يتعين علي تحمل المسؤولية بصفة المدرب”.

-ثقة اللاعبين-

بيد ان زيدان أكد انه لا يزال يحظى بثقة لاعبيه برغم توقف عداد الفريق الملكي عند فوز يتيم في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات.

وعمّا إذا كان لا يزال يحظى بدعم اللاعبين، قال “زيزو”: “نعم، أعتقد ذلك، يجب أن تطرحوا السؤال عليهم. لقد قمنا باشياء جميلة هذا الموسم، باستثناء المباريات الاربع الاخيرة”.

تابع “لدينا الان الليجا (الدوري الإسباني) ودوري الأبطال (أوروبا) وعلينا العمل. وعما إذا كانت رسائلي تصلهم، عليكم أن تسألوهم، لا يمكنني الإجابة على ذلك”.

وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل بواسطة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو (45)، لكن ألكويانو نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 80 بواسطة خوسيه سولبيس فارضا التمديد حيث كانت له الكلمة الأخيرة بهدف ثان سجله خوانان في الدقيقة 115، رغم انه كان يلعب بعشرة لاعبين اثر طرد لوبيس اوليفان قبل الهدف بخمس دقائق.

وجاء إقصاء ريال مدريد بعد أسبوع على خروجه من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر المحلية على يد أتلتيك بلباو 1-2. ويحتل ريال راهنًا المركز الثاني في الدوري بفارق أربع نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، لكنه لعب مباراتين أكثر، فيما يتقدم على غريمه برشلونة الذي عرف بداية سيئة في الدوري بفارق 3 نقاط.

وأراح زيدان العديد من عناصره الأساسية ولم يكن ضمن التشكيلة الاساسية سوى البرازيلي كاسيميرو ولوكاس فاسكيس، حيث منح الفرصة لايسكو ومارسيلو والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل أن يدفع بمواطنه كريم بنزيمة في الدقيقة 67 مكان الدومينيكاني ماريانو دياس، وماركو أسنسيو مكان فينيسيوس في الدقيقة 90 دون جدوى.

كما أشرك زيدان البلجيكي إيدين هازارد والالماني طوني كروس في الدقيقة 98.

أضاف زيدان “كنا نواجه فريقا من الدرجة الثالثة وتعين علينا الفوز، لكنها ليست نكبة”.

ولم ينجح زيدان باحراز لقب كأس الملك كلاعب أو كمدرب مع ريال مدريد، برغم مشواره الرائع معه خصوصًا في دوري أبطال اوروبا إذ قاده الى اللقب 3 مرات بين 2016 و2018 وكلاعب في 2002.