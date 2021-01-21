سوق الانتقالات | العراقيان “أسامة رشيد وأحمد ياسين” إلى الدوري التركي

إلتحق ثنائي منتخب العراق “أسامة رشيد وأحمد ياسين” بصفوف ناديي تشايكور ودينيزلي سبور الناشطان حاليًا في الدوري التركي الممتاز “السوبر ليج”، ويحتلان مراكز متأخرة في جدول الترتيب.

ويحتل نادي تشايكور المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما يحتل نادي دينزلي سبور المركز ال20.

وفاجأ نادي سانتا كلارا البرتغالي اللاعب أسامة رشيد عند فتح سوق الانتقالات الشتوية 2021 بالموافقة على التخلي عنه نظير 150 ألف دولار فقط.

وشارك أسامة رشيد الذي يلعب كإرتكاز في 14 مباراة خلال موسم 2021/2020 بالدوري البرتغالي الممتاز من بينهم 10 مباريات كأساسي، وسجل مرة وحيدة كانت من ركلة جزاء أمام ناسيونال ماديرا في الجولة 9.

وحافظ أسامة رشيد على مركزه في التشكيل الأساسي لسانتا كلارا منذ إلتحاقه بالفريق خلال موسم 2017/2016 من لوكوموتيف بلوفديف البلغاري.

في سياق متصل، نشر نادي دينزلي سبور تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر يؤكد خلالها انضمام اللاعب الدولي العراقي “أحمد ياسين غني” من نادي هاكين السويدي بعقد مدته سنة ونصف، ينتهي في يونيو 2022، مع خيار التمديد لمدة سنة إضافية.

وأضاف البيان “نرحب بلاعب الوسط العراقي أحمد ياسين بين صفوف الفريق، ونتمنى له النجاح بالزي الأخضر والأسود”.

وشارك صاحب الـ 29 عامًا مع فريق هاكين في 70 مباراة بمنافسات الدوري السويدي على مدار الثلاث سنوات الماضية منذ اعارته من نادي “معيذر” القطري في عام 2017.

وتمكن لاعب منتخب العراق من تسجيل 12 هدفًا مع هاكين في أعوام 2017 و2019 و2020، حيث تنقل بين ناديي AIK السويدي والخور القطري في الفترة من 2018 لـ 2019.

المولود في بغداد، يُجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وكان قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي أوريبرو السويدي عام 2011.