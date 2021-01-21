الامارات | رسميا.. براميدز يطلب حكاما أجانب لمباراته أمام الأهلي بالدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. براميدز يطلب حكاما أجانب لمباراته أمام الأهلي بالدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسل نادي بيراميدز خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري يطلب استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الفريق أمام الأهلي المقرر إقامتها يوم 26 الجاري على استاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وذكر بيراميدز في خطابه حسب بيان رسمي اليوم الخميس أنه يثق كامل الثقة في نزاهة الحكام المصريين، ولكنه وفي إطار رغبته في رفع الحرج عن اتحاد الكرة والحكام المصريين ولرغبة نادي بيراميدز التي تتوافق مع رؤية النادي الأهلي والمعلنة في بيانه الرسمي الأخير، فإنه يطلب من الاتحاد استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريقين بالدوري.

وشدد النادي في خطابه على أنه ملتزم بتحمل كل التكاليف والمصروفات المطلوبة لاستقدام طاقم التحكيم لإدارة المباراة وخلال فترة وجوده بالقاهرة حتى المغادرة.

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