شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالهادي»: لاعبو الزمالك تعاهدوا على مواصلة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سر الاستفاقة التي يعيشها الفريق هذا الموسم على صعيد بطولة الدوري.

وقال «عبدالهادي»: «عقد اللاعبون اجتماعًا خلال الفترة الماضية، وتعاهدوا على الفوز بكل البطولات، وأولها الدوري لذا نسير بخطى ثابتة في المسابقة”.

وأوضح مدحت عبدالهادي أن عبدالحليم، مدير الكرة، اجتمع باللاعبين في حضور محمود عبدالرازق شيكابالا، الذي يمثل قائدًا حقيقيًا داخل الملعب وخارجه، وأكد للاعبين أن الفريق في بداية المشوار، وينبغى أن يستمر اللاعبون في القتال حتى يبقى الزمالك في الصدارة.