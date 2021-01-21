شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن سلبية مسحة كورونا لجميع اللاعبين وتعافى الوحش وفقوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء وحيد المتحدث الاعلامى للنادى الاسماعيلي سلبية مسحة كورونا لجميع لاعبى الدراويش قبل مواجهة غزل المحلة بما فى ذلك الثنائى عمر الوحش ومدحت فقوسة لاعبا الفريق اللذان عانوا من الفيروس اللعين طوال الفترة الماضية فيما تأكدت ايجايبة العينة الثانية لخالد القماش المدير الفنى المؤقت للدراويش وعطية صابر المدرب العام للفريق ليتم الاستعانة بأحمد العجوز مديراً فنياً بشكل مؤقت فى مواجهة غزل المحلة المقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت المقبل على ستاد غزل المحلة بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما بإستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول، وسجل بابل هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغائه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

أسدل الستار على الولاية الثالثة لـ"أبو طالب العيسوى" مديراً فنياً للإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه والاستقرار على تعيين خالد القماش مديراً فنياً للفريق ،وشهدت الولاية الثالثة للعيسوى تلقى ثلاثة هزائم بواقع مباراتين فى الدوري المحلى أمام المقاصة ثم المقاولون العرب بجانب الخروج من البطولة العربية من الدور قبل النهائى بعد الخسارة من الرجاء المغربى بثلاثية دون رد بمراكش.

وإجمالا تولى العيسوى تدريب الإسماعيلى فى 17 مباراة خلال 3 فترات مختلفة، فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 18 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 8 مباريات