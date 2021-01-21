النائب حازم إمام يطالب بالرقابة على المنشآت الرياضية للحفاظ على المال العام

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القاهرة - سامية سيد -

طالب النائب حازم إمام، بضرورة الحفاظ على المنشآت الرياضية والملاعب التي تم إنشائها من جانب الدولة مؤخرا ، أبرزها الملاعب والاستادات التي أنشئت بمناسبة كأس العالم لليد التي تستضيفها مصر، وكذلك ملاعب كرة القدم التي تم صرف الملايين على تطويرها خلال الاستعداد لتنظيم أمم أفريقيا 2019 وذلك من أجل الحفاظ على المال العام.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى حضرها الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، مجموعة من الاستفسارات موجهة من نجم نادى الزمالك الأسبق حازم إمام، للعمل عليها الفترة المقبلة فى أطار تصحيح بعض الأمور التى يراها تحتاج إعادة ضبط، كان فى مقدمتها ضرورة الاهتمام بالملاعب والمنشأت الرياصية وفرض الرقابة عليها من أجل الحفاظ عليها.

وأضاف إمام في تصريحات خاصة لليوم السابع ، الدولة قامت بطفرة كبيرة في انشاء العديد من الملاعب والاستادات الفخمة والضخمة الفترة الأخيرة ما تكلف الملايين ، وهو ما يتوجب الحفاظ عليها وفرض نوع من الرقابة من وزارة الرياضة والمختصين عليها حتى تستمر تلك الملاعب على جودتها ودراسة كيفية الاستفادة منها بما يحقق أرباح تعوض كم المبالغ المصروفة عليها.

وأوضح، نعانى من ازمة ملاعب في الدورى المصرى، جميع الأندية تشتكى من سوء أرضية الملاعب ، وهذا وضع لا يصح، كون ذلك يؤثر على قيمة المسابقة ويقلل من المستوى المطلوب، وهذا يحتاج جهد من المعنيين في المتابعة ووضع خطط واستراتيجات واضحة حتى لا نرى مثل هذه الملاعب مستقبلا، وهو أمر في غاية البساطة لا يحتاج سوى الاشراف والمتابعة وعلى كل مسئول أن يعمل في مجاله ووقتها ستكون الأوضاع في نصابها الصحيح، ولا تضيع الأموال المصروفة على الأرض.