شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تربك استعدادات الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت إصابة خالد القماش المدير الفنى الجديد للنادى الاسماعيلى وعطية صابر المدرب العام للفريق فى إرباك معسكر الدراويش قبل ساعات من مواجهة غزل المحلة لاسيما أن القماش كان قد قرر دخول فريقه معسكر مغلق مبكر بداية من اليوم الخميس استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت المقبل على ستاد غزل المحلة بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام فى محاولة للم شمل الفريق حيث عقد القماش اجتماعاً مع اللاعبين طالبهم خلالها بعدم التفريط فى أى نقاط مجدداً مشدداً على ضرورة التكاتف فيما بينهم لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة بداية من مواجهة الفلاحين.

وتأكدت إيجايبة مسحة خالد القماش قبل مواجهة غزل المحلة ليقرر إعادة المسحة الحالية.

وعكف خالد القماش على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين قبل ملاقاتهم ، ويرغب القماش فى تحقيق انتصار فى أول مباراة يقودها للدراويش حتى يساهم فى انتشال الفريق الاصفر من عثراته بالفترة الأخيرة.

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما بإستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول، وسجل بابل هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغائه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

أسدل الستار على الولاية الثالثة لـ"أبو طالب العيسوى" مديراً فنياً للإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه والاستقرار على تعيين خالد القماش مديراً فنياً للفريق ،وشهدت الولاية الثالثة للعيسوى تلقى ثلاثة هزائم بواقع مباراتين فى الدوري المحلى أمام المقاصة ثم المقاولون العرب بجانب الخروج من البطولة العربية من الدور قبل النهائى بعد الخسارة من الرجاء المغربى بثلاثية دون رد بمراكش.

وإجمالا تولى العيسوى تدريب الإسماعيلى فى 17 مباراة خلال 3 فترات مختلفة، فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 18 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 8 مباريات