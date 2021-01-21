شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة المقاولون.. الأهلي لا يتعثر في الجولة التاسعة خلال أخر 6 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي، نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الجولة التاسعة للدوري شهدت على انتصارات لفريق الكرة بالنادي الأهلي خلال أخر 6 مواسم للمسابقة.

ويعود أخر تعثر للأهلي في مباريات الجولة التاسعة للدوري لموسم 2013-2014، الذي أقيم بنظام المجموعتين، حيث تعادل سلبياً أمام الاتحاد السكندري.

أما عن المواسم الستة الماضية، فحقق الأهلي الفوز على فريق النصر بهدفين مقابل هدف في موسم 2014-2015، وعلى الحرس بثلاثية نظيفة في 2015-2016، وعلى حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في 2016-2017، ومن جديد على الإنتاج بهدفين مقابل هدف في 2017-2018، وفوز آخر على بتروجت في الجولة التاسعة للدوري موسم 2018-2019، وأخيراً التفوق على الإسماعيلي بهدف دون رد بالموسم الماضي.

بقى أن نذكر أن أخر خسارة للأهلي في مباريات الجولة التاسعة للدوري كانت في لقاء القمة أمام الزمالك موسم 2003-2004، بهدف نظيف.