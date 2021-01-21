شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ألكويانو × ريال مدريد: سقوط غير متوقع.. واستمرار عقدة زيدان مع كأس الملك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت مسابقة كأس ملك إسبانيا لموسم 2020/2021 نتائجها الصادمة، بعدما أصبح ريال مدريد أخر حالات مغادرة الكبار للمسابقة مع سقوط العملاق المدريدي في دور الـ 32 بالخسارة خارج قواعده ضد فريق ديبورتيفو ألكويانو (من دوري الدرجة الثانية ب) بنتيجة 2-1 بعد وقت إضافي.

وافتتح ريال مدريد التهديف في نهاية الشوط الأول بواسطة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، وبينما كانت الأمور تسير في صالح الضيوف، عدل أصحاب الأرض النتيجة قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق بواسطة المدافع خوسيه سولبيس، لتتحول المباراة إلى وقت إضافي.

وأكمل أصحاب الأرض المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد البديل رامون لوبيز نتيجة حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي الثاني، لكن بعدها بـ 5 دقائق سجل أصحاب الأرض هدف التقدم بواسطة لاعب الوسط خوان كازانوفا، ليقود الفريق لتحقيق انتصار تاريخي على العملاق المدريدي.

رجل المباراة:

الحارس خوسيه خوان فيجوراس (41 عامًا) كان بطل المباراة دون منازع، فالمخضرم حامي عرين أصحاب الأرض تصدى لـ 10 تسديدات من جانب الضيوف، 5 منهم نتيجة تسديدات من داخل منطقة الجزاء، وكان صاحب الدور الأبرز في واحدة من كبرى مفاجآت كأس ملك إسبانيا على مدار التاريخ.

هل تعلم أن:

- زين الدين زيدان لم يربح أبدًا لقب كأس ملك إسبانيا سواء كلاعب أو كمدرب، مع فشله في قيادة ريال مدريد لأبعد من الدور ربع نهائي في المسابقة التي غادرها من الأدوار الإقصائية في 4 من أصل 4 مشاركات له كمدرب.

- باستبعاد نتيجة الخسارة ضد قادش في عام 2015 (بسبب إشراك لاعب بشكل مخالف للوائح) ديبورتيفو ألكويانو هو أول نادي من الدرجات الأدنى لـ لاليجا يطيح بـ ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا منذ ألكوركون في عام 2009.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

خلال أسبوع تقريبًا خسر ريال مدريد فرصة المنافسة على لقبين بعدما خسر في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الأسبوع الماضي ضد أتلتيك بيلباو، والآن يخسر الفريق فرصة المنافسة على لقب كأس الملك، ليتبقى للفريق اللقبين الأبرز والأهم وهما لقب الدوري ولقب دوري الأبطال.

رجال المدرب زيدان سيتحولون سريعًا للدوري يوم السبت القادم عندما يحلون ضيوفًا على ديبورتيفو ألافيس، لكن العملاق المدريدي سيدخل المباراة بأسوأ حالة فنية له هذا الموسم مع تحقيقه فوز وحيد في أخر 5 مباريات بمختلف البطولات، وتسجيله 5 أهداف خلال تلك الفترة في أزمة تهديفية واضحة تواجه النادي خلال الفترة الأخيرة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- إيدير ميليتاو سجل أول هدف له على الإطلاق بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات، ومن خلال ظهوره رقم 24 بقميص الفريق.

- الأوكراني أندريه لونيو (21 عامًا و344 يومًا) حرس مرمى ريال مدريد اليوم في ظهوره الأول على الإطلاق بقميص الفريق ليكون ثاني أصغر حارس مرمى يلعب مباراته الأولى في ريال مدريد تحقيق قيادة زين الدين زيدان منذ لوكا زيدان (20 عامًا و232 يومًا).