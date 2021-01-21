شكرا لقرائتكم خبر عن «ناجي» يدير مباراة الأهلي أمام المقاولون.. و«جريشة» حكمًا لـ «VAR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود ناجي، لإدارة لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء الأحد، على استاد «الأهلي WE السلام»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ويعاون ناجي كل من، هاني العراقي وأسامة السيد، ومحمد عبدالحفيظ حكما رابعا، وحكم الفيديو جهاد جريشة ويساعده حسني سلطان.