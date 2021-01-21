شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق جديد من الزمالك على غضب أشرف بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الزمالك، أن أزمة المغربي أشرف بن شرقي انتهت تماما مجرد الانتهاء من مباراة الجونة أمس.

وقال قاسم في تصريحات لبرنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «ما قام به أشرف بن شرقي مجرد نرفزة ملعب وأشكر شيكابالا على دوره الكبير مع الفريق والمغربي قام بتحية الجهاز الفني بعد المباراة».

وأضاف: «نطبق اللائحة على اللاعبين داخليا ولن نعلن عبر وسائل الإعلام على العقوبات والغرامات على اللاعبين».