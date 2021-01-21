محمد الفلاح - تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي لمباراة واحدة فقط

الخميس 21 يناير 2021

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من الإيقاف 4 مباريات إلى الإيقاف مباراة واحدة.



وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة الكرة المصرية بيانًا قالت فيه إنها قررت اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن إدارة المسابقة بتخفيض العقوبة الموقعة على لاعب الأهلي، محمد الشناوي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ ألف جنيه على أن تُسدد قبل أن يشارك في المباريات وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.

وأشارت اللجنة الثلاثية، عبر بيان رسمي صادر عنها في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء، إلى اعتمادهم خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة أحمد مجاهد أيضاً القرارات الصادرة بحفظ شكوى نادي وادي دجلة ضد إشراك نادي طلائع الجيش اللاعب محمد ناصف.

وعللت اللجنة الثلاثية قرارها، بالإشارة إلى أنه تم التأكد من صحة مشاركته بحصوله على إنذار واحد فقط وكذلك تخفيض عقوبة اللاعب محمود وادي، لاعب نادي بيراميدز إلى 4 مباريات بدلاً من 8 مباريات مع تغليظ العقوبة المالية لتكون 200 ألف جنيه على أن تُسدد قبل عودة اللاعب للمشاركة.

وكانت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت في وقت سابق إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه؛ وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

واشتبك محمد الشناوي مع محمد سلامة حكم مباراة فريقه مع البنك الأهلي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد الماضي.

ودخل حارس مرمى الأهلي في اشتباك مع محمد سلامة عقب نهاية المباراة؛ اعتراضا على قراراته التحكيمية خلال اللقاء، وأهمها إلغاء هدف أيمن أشرف لاعب الفريق، وضياع نقطتين على الأهلي في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم يشهر سلامة أي بطاقة تجاه الشناوي بعد تصرفه، غير أن إدارة المسابقات قررت معاقبة اللاعب.