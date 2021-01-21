محمد الفلاح - ريال مدريد يخرج من كأس ملك إسبانيا أمام فريق درجة ثالثة

الخميس 21 يناير 2021

فجر فريق ديبورتيفو ألكويانو، مفاجأة مدوية وأقصى ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا بفوز قاتل بنتيجة 2-1 ضمن مباريات دور الـ32.



وتقدم الملكي عن طريق اللاعب إيدير جابرييل ميليتو في الدقيقة 45، وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز ريال مدريد، باغت الفريق المضيف كل المتابعين بهدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بـ10 دقائق عن طريق جوسيه سولبيس.

واحتكم الفريقان لشوطين إضافيين، ووجه جوانان كاسانوفا رصاصة الرحمة لبطل إسبانيا بهدف قاتل قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الثاني، لصالح فريقه المنافس بالدرجة الثالثة الإسبانية.

ولم يكد ريال مدريد يتعافى من صدمة خسارة لقب السوبر الإسباني، والخروج من نصف النهائي أمام أتلتيك بلباو، حتى تلقى صفعة جديدة، الأربعاء.

ولم يعد الفريق يمتلك فرصة المنافسة على أي ألقاب هذا الموسم سوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.