الامارات | نجوم «غولف أبوظبي» يحتفون بعام الخمسين للإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم «غولف أبوظبي» يحتفون بعام الخمسين للإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى نخبة نجوم الغولف في العالم، المشاركون في بطولة «أبوظبي إش إس بي سي» بعام الخمسين للإمارات، في بادرة تعكس المكانة المرموقة والسمعة العالمية والمرتبة المتقدمة للدولة، حيث شارك روري ماكلروي، وجوستين توماس، وبطل النسخة الماضية لي ويستوود، أمس، بنادي أبوظبي للغولف، في الاحتفالية التي شهدت تقديم كعكة خاصة على شكل ملعب غولف، بحضور النجوم الثلاثة.

يذكر أن البطولة العالمية تنطلق اليوم، وتستمر حتى 24 الجاري.

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