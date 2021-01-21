فيديو يوتيوب | شاهد اهداف ريال مدريد والكويانو في كأس ملك اسبانيا “فضيحة جديدة للملكي”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “ريال مدريد وديبورتيفو الكويانو” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 20-1-2021 في دور الـ32 من كأس ملك اسبانيا، والتي أقيمت على ملعب الكوياو بمدينة إلكوي الاسبانية، بإدارة من الحكم الاسباني “خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز”.

فجر فريق دوري الدرجة الثالثة “ديبورتيفو الكويانو” مفاجأة من العيار الثقيل باقصاء ريال مدريد من دور الـ32 بكأس ملك اسبانيا بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد للأشواط الاضافية، لتتوالى فضائح النادي الملكي في المسابقة.

وفشل ريال مدريد في الحفاظ على تقدمه بعدما سجل له “إيدير ميليتاو” الهدف الأول والوحيد في الدقيقة (45) من زمن الشوط الأول، ليتلقى هدف التعادل في الشطر الثاني وبالتحديد عند الدقيقة (80) عن طريق المدافع “خوسيه سولبيس”، قبل ان يخطف “خوانان كاسانوفا” هدف الانتصار لفريق ديبورتيفو الكويانو في الدقيقة (118).

ولعب نادي ديبورتيفو الكويانو منقوص العدد بعد طرد لاعبه “رومان لوبيز” في الشوط الاضافي الثاني وبالتحديد في الدقيقة (110) أي قبل عشر دقائق من النهاية، ورغم ذلك لم ينجح ريال مدريد في تسجيل هدف الانتصار الذي خطفه الكويانو في الدقائق الأخيرة.

ودخل ريال مدريد المباراة بالتشكيلة التالية: أندري لونين – ألفارو أودريوزلا – إيدير ميليتاو – جارسيا شيست – مارسيلو – فيدريكو فالفيردي – كارلوس كاسيميرو – إيسكو – لوكاس فاسكيز – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور.

وأشرك زيدان كريم بنزيمة في الشوط الثاني على حساب ماريانو دياز، وفي الأشواط الإضافية دفع بماركو أسينسيو وايدين هازارد وتوني كروس على حساب فينيسيوس جونيور وألفارو أودريوزولا وايسكو.

على الجانب الآخر، جاءت تشكيلة ديبورتيفو الكويانو الأساسية كالتالي: خوسيه خوان فيجويرس – بابلو كاربونيل – راؤول جونزاليس – بريمي فريز – جوردان سانشيز – لوبيز أنخيل – خوانان كاسانوفا – جوناثان نيجويز – ألبيرتو روبيو – جونا – مراد الغيزواني.

وبدأ نادي دوري الدرجة الثالثة “ديبورتيفو الكويانو” بطولة كأس ملك اسبانيا من الدور الأول حيث فاز على “لاريدو” بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما انتصر في الدور الثاني على نادي الدرجة الأولى “هويسكا” بهدفين مقابل هدف واحد لتضعه القرعة في مواجهة ريال مدريد اليوم ليقيصه هو الآخر ويصل إلى دور 16.

وتقابل ريال مدريد مع ديبورتيفو الكويانو في 4 مناسبات سابقة في كأس ملك إسبانيا قبل مواجهة اليوم، وكانت الأولى والثانية في عام 1946 عندما فاز النادي الملكي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما كان اللقاء الثاني والثالث في 2012 وانتصر المرينجي ايضًا بنتيجة (7-1) بمجموع المباراتين.

اهداف ريال مدريد والكويانو (1-2)

..