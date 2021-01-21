شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مانشستر سيتي × أستون فيلا: رودري يبدع.. وفودين يتخطى رقم ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي فوزًا هامًا بنتيجة 2-0 على أستون فيلا في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من البريميرليج، واستضافها ملعب الاتحاد، معقل فريق مانشستر.

وعانى مانشستر سيتي لاختراق دفاعات الضيوف الذين صمدوا حتى أخر 11 دقيقة من المباراة، إلى أن افتتح بيرناردو سيلفا النتيجة في وقت قاتل لأصحاب الأرض، ثم عزز لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان تقدم فريقه في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وتعرض مدرب أستون فيلا، دين سميث، للطرد من قبل حكم المباراة بسبب اعتراضه على هدف الأول ومطالبته بإلغاء الهدف لوجود تسلل على صانع الهدف، رودري.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الإسباني رودري، صنع الهدف الافتتاحي في المباراة، وافتك الكرة في 4 مناسبات (ثاني أعلى رقم في المباراة)، ومرر 77 تمريرة سليمة (الرقم الأعلى) بجانب دخوله 16 التحام (ربح منهم 15)، وصناعته لـ 4 فرص تهديفية.

هل تعلم أن:

- الهدف الافتتاحي في المباراة جاء من التسديدة رقم 36 في اللقاء.

- المباراة الوحيدة من البريمييرليج هذا الموسم التي شهدت عدد تسديدات أكبر من مباراة الليلة بين مانشستر سيتي وأستون فيلا (39 تسديدة: 28 لمان سيتي × 11 لأستون فيلا) هي مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد الشهر الماضي (43 تسديدة).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

مانشستر سيتي صعد بشكل مؤقت لقمة الترتيب برصيد 38 نقطة (سيفقد القمة في حال فوز أو تعادل مانشستر يونايتد ضد فولهام الليلة)، بينما تلقى أستون فيلا هزيمته الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر، مع لعب الفريق لـ 16 مباراة فقط (مؤجل له ثلاث مباريات).

أبرز الأرقام والاحصائيات:

- بيرناردو سيلفا سجل أول هدف له في البريمييرليج على ملعب الاتحاد خلال 20 مباراة، وذلك منذ تسجيله هاتريك ضد واتفورد في سبتمبر 2019.

- بيرناردو سيلفا هو اللاعب المختلف رقم 12 الذي يسجل هدف لمانشستر سيتي في البريمييرليج هذا الموسم، ولا لاعب منهم سجل أكثر من 5 أهداف.

- إلكاي جاندوجان سجل 7 أهداف في 19 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث يعتبر موسم 2020/21 أفضل موسم له على مستوى التهديف في الدوري.

- فيل فودين صنع 6 فرص وسدد 5 مرات ضد أستون فيلا- هو أصغر لاعب (20 عام و237 يوم) خلال مسيرة بيب جوارديولا التدريبية يشترك بـ 10 تسديدات في مباراة دوري، متفوقًا على ليونيل ميسي في 2008 ضد سبورتينج خيخون (21 عام و89 يوم).