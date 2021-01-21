بدر أحمد: الحذر سيكون سيد الموقف

الشارقة: عصام هجو

أكـــد بـــــدر أحمد الحمادي لاعب نادي الشــــارقة الســــــابق وعضو مجلـــس إدارة شركة الكرة لكـــرة القدم، أن مباريات الكـــــؤوس تخـــتلف عـــن الــدوري، ولا بد من فائز في لقاء الجمعة بين الشارقة وشباب الأهلي.

وقال بدر: المباراة تتميز بأنها تجمع بين مدربَين مواطنَين كبيرَين هما العنبري ومهدي علي، والحظوظ متساوية، وسيكون الحذر هو سيد الموقف على الأقل في ربع الساعة الأولى من اللقاء، أو الشوط الأول، لأنه لا مجال للتعويض، وبلا شك أن المباراة يتوقع فيها كل شيء، سواء الاندفاع من البداية أو الحذر وتأخير الاندفاع للشوط الثاني أو الجزء الأخير من المباراة.

وعن العودة القوية لشباب الأهلي في الفترة الأخيرة قال الحمادي: عودة الفرسان تعتبر أمراً جيداً، وستثري ساحة المنافسات، وتضفي إثارة أكبر على الدوري. وأضاف أن الشارقة يركز على الدفاع عن جميع الألقاب، وينافس على كل البطولات، وفي النهاية هي مباراة واحدة، سواء كسب الملك أو خســــر، فـــــلن تتأثر معنوياته، كونه ينفرد بصــــــــدارة الدوري. وقـال إن «الشارقة مســـتقر مــــــن كافـة النواحـــي والجـــــمهور يساند الفريق بقوة من خلال منصات التواصل الاجتمــــاعــي ونتمــنى أن يوفـــــق الفريق فـي إسعاد جمهوره الوفي خصوصاً أنها أول بطولة في الموسم الحالي ونتمنى أن تكون من نصيبنا».

وأشاد بالتحضيرات الجيدة للجنة دوري الخليج العربي من حيث الترويج الإعلامي الكبير للمباراة.

وحول تأثيرات غياب كايو على الشارقة كلاعب محترف، قال «سبق ولعبنا أكثر من مباراة من غير كايو، وهو لاعب مؤثر، ويمتلك الخبرة في مثل هذه المباريات، ولكن الجهاز الفني قادر على وضع اللاعب المناسب في المكان المناسب، ونحن لا نفتقد كايو فقط، فهناك خالد الظنحاني كذلك، ولكن تجاوزنا المباريات السابقة من دون أن يشارك اللاعبان، وهذا الأمر طبيعي وعادي في كرة القدم، وفي النهاية البركة في الموجودين والمتاحين للمدرب الذي يمتلك أكثر من بديل جاهز».