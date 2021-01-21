شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. بيلاروسيا تتعادل مع السويد 26/26 بالدور الرئيسى لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب بيلاوسيا مع نظيره السويدى بنتيجة 26 /26 فى إطار أول مواجهاته بالمجموعة الرابعة بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 15 /11 فى شوط شهد قوة ملحوظة للمنتخب البيلاروسى وسط محاولات من السويد لتقليل الفارق حتى وصل إلى 4 أهداف فقط.

بينما شهد الشوط الثانى تألقا ملحوظا للمنتخب السويدى وسط محاولات قوية لتقليل الفارق حتى نجحوا بالفعل لوصوله لفرق هدف فى الدقيقة حتى الدقيقة الثامنة من الشوط الثانى ومن ثم تحقيق التقدم فى الدقيقة، قبل أن يدرك المنتخب البيلاروسى التعادل فى الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر الشوطين قبل أن يتعادلا فى آخر دقيقة .

وحصل على رجل المباراة لاعب المنتخب السويدى فان هامبوس فى ظل تألقه فى اللقاء وحصد إحصائيات عالية من خلال مشاركته فى المباراة .

وبذلك ارتفع رصيد المنتخب السويدى إلى 5 نقاط ضمن المجموعة الرابعة نظرا لصعوده من الدور الأول بأربعة نقاط، بينما ارتفع رصيد بيلاروسيا إلى نقطتين.

ويتواجد فى المجموعة الرابعة بالدور الرئيسى بجانب السويد وبيلاروسيا كلا من، الاتحاد الروسى ومصر وسلوفينيا ومقدونيا .