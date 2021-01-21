شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد رياضى يتوقع وصول منتخب مصر لدور ثمن النهائى فى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام زايد، الناقد الرياضى، أهمية الفوز الذى حققه منتخب مصر لكرة اليد، على منتخب روسيا، خلال مباريات كأس العالم لكرة اليد، مشيرا إلى أن هذا الفوز يأتي ضد منتخب قوي في هذه البطولة.

وأضاف الناقد الرياضى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن اللاعب أحمد الأحمر يعد بطل هذه المباراة، مشيرا إلى أن فرصة منتخب مصر للفوز على بيلاروسيا الجمعة المقبل كبيرة.

ولفت الناقد الرياضى، إلى أن الفوز على منتخب روسيا يعيد الثقة للمنتخب بعد الخسارة من منتخب السويد، لافتا إلى أنه يتوقع وصول مصر لدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة اليد.



وكانت اختتمت مباريات الدور التمهيدى من بطولة العالم لرجال كرة اليد فى نسختها رقم 27 وأسفرت عن مجموعات نارية فى الدور الرئيسي.

ودعت منتخبات تونس وأنجولا والكونغو الديمقراطية والمغرب وتشيلى والنمسا وكوريا الجنوبية الدور التمهيدى بجانب كاب فيردى التى انسحبت بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا.

وتنتقل المنتخبات المتأهلة إلى الدور الرئيسى بنقاطها التى حصلت عليها من الفرق الصاعدة معها من نفس المجموعة لتواجه منتخبات المجموعة الأخرى.

وجاءت مجموعات الدور الرئيسى كالآتي:

المجموعة الأولى

تأهلت منتخبات المجر وألمانيا وأوروجواى من المجموعة الأولى بجانب منتخبات إسبانيا وبولندا والبرازيل من المجموعة الثانية.

المجر 4 نقاط

إسبانيا 3 نقاط

ألمانيا 2 نقطة

بولندا 2 نقطة

البرازيل 1 نقطة

أوروجواى 0 نقاط

وتقام المباريات أيام 21 و23 و25 يناير على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

المجموعة الثانية

تأهلت منتخبات كرواتيا وقطر واليابان من المجموعة الثالثة بجوار منتخبات الدنمارك والأرجنتين والبحرين من المجموعة الرابعة.

الدنمارك 4 نقاط

كرواتيا 3 نقاط

قطر 2 نقطة

الأرجنتين 2 نقطة

اليابان 1 نقطة

البحرين 0 نقاط

وتقام المباريات أيام 21 و23 و25 يناير على صالة استاد القاهرة.

المجموعة الثالثة

تأهل من المجموعة الخامسة منتخبات فرنسا والنرويج وسويسرا بجانب منتخبات البرتغال وأيسلندا والجزائر من المجموعة السادسة.

البرتغال 4 نقاط

فرنسا 4 نقاط

أيسلندا 2 نقطة

النرويج 2 نقطة

سويسرا 0 نقاط

الجزائر 0 نقاط

وتقام المباريات أيام 20 و22 و24 يناير على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة

تأهل من المجموعة السابعة منتخبات السويد ومصر ومقدونيا الشمالية بجانب الاتحاد الروسى وسلوفينيا وبيلاروسيا الصاعدين من المجموعة الثامنة.

السويد 4 نقاط

الاتحاد الروسى 3 نقاط

مصر 2 نقطة

سلوفينيا 2 نقطة

بيلاروسيا 1 نقطة

مقدونيا الشمالية 0 نقاط

وتقام المباريات أيام 20 و22 و24 يناير على صالة استاد القاهرة.

ويتأهل الأول والثانى من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.