شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطيار: هنداوى والأحمر كلمة السر فى لم شمل الفريق بعد هزيمة السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، أن جميع مباريات الدور الرئيسى صعبة، بعد الفوز على المنتخب الروسى بنتيجة 28 _ 23 فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة .

وقال محمد عصام الطيار فى تصريحات بعد المباراة: "كريم هنداوى وأحمد الأحمر كلمة السر فى لم شمل الفريق وتدارك الإخفاق أمام السويد للتركيز فى الدور الرئيسى".

وأضاف الطيار: إنه يعتبر جميع مباريات الدور الرئيسى صعبة ولكن نحن على قدر المسئولية".

وحقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الأسبانى باروندو جارسيا الفوزعلى نظيرة الروسى بنتيجة 28 _ 23 فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة .

وحضر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد لمساندة منتخب مصر لكرة اليد فى أولى مباريات الفراعنة فى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد.

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته، حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط والإتحادالروسى بـ 3 نقاط ومصر نقطتان وسلوفينيا مثلها وبيلاروسيا بنقطة ومقدونيا دون نقاط، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة والثامنة.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر يوم الجمعة فى تمام السابعة مساءً مع نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد القادم فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساءً .