شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقترب من ضم مهاجم نيجيري فى الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، قرار علاء عبدالعال المدير الفني للفريق، حول إمكانية التعاقد مع مهاجم نيجيري، يقضي فترة اختبار مع ممثل الصعيد في الوقت الحالي.

ويسعى علاء عبدالعال لدعم هجوم الفريق بلاعبين مميزين خلال الميركاتو الجاري، لتحسين مركز الفريق في الدوري.

وأحرز المهاجم النيجري هدفًا في شباك مصر المقاصة، في المباراة الودية التي خاضها أسوان، استعدادًا لمواجهة الزمالك.

ويستعد أبناء زهرة الجنوب لمواجهة الفارس الأبيض في الخامسة عصر السبت المقبل، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.