شكرا لقرائتكم خبر عن كرة القدم فى سوهاج تشكو عبث الحكام وإلغاء المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدث مباريات الناشئين التابعة لدوري منطقة سوهاج لكرة القدم بأعمارها المختلفة الغاء ثلاث مبارايات خلال اسبوع واحد وذلك لنفس السبب وهى الاخطاء التحكيمية الفجة التي شهدتها تلك المباريات والتي جاءت تزامنا مع تعيين رئيس جديد للجنة حكام منطقة سوهاج لكرة القدم.

حيث تم إلغاء مباراة فريقي نادي سوهاج ونادي ساقولتا مواليد 1999 الاثنين الماضي بعد اعتراضات كبيرة من جانب جهاز فني ساقولته علي حكم المباراة بعد توالي أخطائه الكارثية، الامر الذي اجبر الجهاز الفني للفريق علي الاعتراض علي الحكم الذي الغي المباراة.

نفس الأمر تكرر الاحد الماضي في المباراة التي جمعت بين فريقي نادي اخميم وساحة سوهاج في مسابقة 2003 بعد حدوث مشادات مع حكم اللقاء، والذي قام بإلغاء المباراة قبل نهايتها بوقت قليل.

الأمر نفسه تواصل اليوم بعد إلغاء الحكم لمباراة فريقي السكة الحديد ونجوع مازن ديبو.

حيث عينت لجنة الحكام ثلاث حكام راية لهذه المباراة دون حكم ساحة، الامر الذي اعترض عليه الجهاز الفني للفريق الضيف، قبل ان يوافق علي بدأ المباراة بحكم الراية محمد السيد صالح كحكم ساحة، والذي كان قد ادار مباراة الأحد الماضي لنفس الفريق السكة الحديد مواليد 2003 كحكم راية.

مما تسبب في حدوث اخطاء تحكيمية كارثية وتخبط في القرارات بينه وبين معاونيه، خلال المباراة التي لم تنتهي في وقتها الطبيعي بعد الغائها من قبل الحكم في الدقائق الاولي من المباراة بعد تعدي أحد الحضور عليه.