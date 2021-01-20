الامارات | كأس العالم بكرة اليد.. الدب الروسي في قبضة الفراعنة

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم بكرة اليد.. الدب الروسي في قبضة الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنعش المنتخب المصري حظوظه في التأهل لدور الثمانية ببطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر، عقب فوزه الثمين والمستحق 28 / 23 على الاتحاد الروسي لليد اليوم الأربعاء في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في الدور الرئيسي للبطولة، التي شهدت فوز سلوفينيا 31 / 21 على مقدونيا الشمالية.

وصعد منتخب مصر للدور الرئيسي بحصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة بدور المجموعات في المسابقة، في حين يلعب الاتحاد الروسي بهذا الدور، عقب تصدره ترتيب المجموعة الثامنة بالدور الأول.

كان المنتخب المصري الطرف الأفضل في اللقاء، وتقدم في النتيجة منذ الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، حيث أنهى الشوط الأول 15 / 8، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بفارق خمسة أهداف في النهاية.

ينص نظام البطولة على تأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة بعد انتهاء مباريات مرحلة المجموعات إلى الدور الرئيسي، على أن يتأهل كل فريق بالنقاط التي حصل عليها من المتأهلين معه.

وبذلك، رفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط، ليتربع على الصدارة مؤقتا، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخبين السويدي والسلوفيني، المتساويين معه في نفس الرصيد، قبل لقاء منتخب السويد مع بيلاروس في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، توقف رصيد الاتحاد الروسي عند ثلاث نقاط في المركز الرابع بترتيب المجموعة.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان لدور الثمانية في المونديال.

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