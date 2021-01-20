شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على الاتحاد الروسي 28-23 في افتتاح الدور الرئيسي لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد منتخب مصر توازنه بعد الخسارة أمام السويد بتحقيق فوز مهم على الاتحاد الروسي بنتيجة 28-23 في الجولة الافتتاحية من المجموعة الرابعة للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في الدور الرئيسي في الصدارة مؤقتا بالتفوق على سلوفينيا بفارق الأهداف، وفي انتظار نتيجة السويد (4 نقاط) أمام بيلاروسيا (نقطة واحدة) في ختام الجولة الأولى.

أما منتخب الاتحاد الروسي فتجمد رصيده عند 3 نقاط، ويتذيل منتخب مقدونيا الشمالية الترتيب بدون رصيد من النقاط.

بدأ المنتخب المصري الشوط الأول بأداء رائع حتى حسم النتيجة في نهاية الشوط 15-8 ليقترب من نقاط المباراة مبكرا.

وفي الشوط الثاني لم ينجح منتخب الاتحاد الروسي من استعادة الأمور ليتفوق الفراعنة في خطوة نحو ربع النهائي.

وحصد أحمد الأحمر قائد منتخب مصر جائزة لاعب المباراة بعد تألقه وتسجيل 6 أهداف من 7 تصويبات.

ويلعب منتخب مصر أمام بيلاروسيا في الجولة الثانية من الدور الرئيسي في السابعة من مساء الجمعة، أما الاتحاد الروسي فيواجه مقدونيا الشمالية في الرابعة والنصف مساء في نفس اليوم.