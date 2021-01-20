الامارات | الدوري الانجليزي يسمح بتجربة "تغييرات الارتجاج"

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الانجليزي يسمح بتجربة "تغييرات الارتجاج" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنها اتفقت على إجراء الفرق تبديلات إضافية دائمة على سبيل التجربة في حالات الإصابة بارتجاج وذلك عقب اجتماع للمساهمين اليوم الأربعاء.

ويأتي القرار بعد أن أعطى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء الأخضر لإجراء تجارب "تغييرات الارتجاج" الشهر الماضي.

وستسمح البروتوكولات للفرق بإجراء تبديلين إضافيين بحد أقصى في المباراة عند حدوث إصابات الرأس.

وتسمح التجربة بتبديل إضافي في حالات الارتجاج بغض النظر عن عدد التغييرات التي أجراها الفريق.

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) أنه سيختبر إجراء الفرق تغييرات إضافية خلال مباريات كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

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