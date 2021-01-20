الامارات | اتحاد كرة القدم الإماراتي يعتمد إلغاء مسابقات المراحل السنية تحت 18 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة القدم الإماراتي يعتمد إلغاء مسابقات المراحل السنية تحت 18 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم تخفيض رسوم ترخيص وإصدار وتجديد الأكاديميات الكروية الخاصة بالدولة إلى 1000 درهم وذلك انطلاقاً من حرصه على زيادة عدد ممارسي لعبة كرة القدم بالدولة وتشجيع القائمين على الأكاديميات بالاهتمام بالناشئين وصقل مواهبهم من خلال البرامج التدريبية والبطولات المشتركة، واشترط اتحاد كرة القدم أن يكون الترخيص مرتبطاً بتسجيل جميع اللاعبين في كافة الأكاديميات الخاصة في سجلات الاتحاد الرسمية، وسيتم عقد ورش عمل لمسؤولي الأكاديميات للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر الذي عُقد اليوم في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء .

وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت موضوعات وتقارير وتوصيات مختلف اللجان ، حيث تم اعتماد توصية لجنة المسابقات بشأن إلغاء مسابقات المراحل السنية تحت 18 عاماً فما دون للموسم الرياضي 2020-2021 والتعاون مع المجالس الرياضية بالدولة لتنظيم بطولات خاصة في كل إمارة تحت إشراف اتحاد الكرة ومخاطبة بقية الأندية في حال رغبتها في المشاركة بهذه البطولات على أن تستمر عملية تسجيل اللاعبين حسب المواعيد والإجراءات المحددة في التعميم السنوي لأوضاع وانتقالات اللاعبين ومنح الأندية حرية مواصلة أداء التدريبات لهذه الفئات وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة ، فيما تم اعتماد 43 حكماً جديداً كانوا قد اجتازوا دورة المستجدين التي عُقدت في شهر ديسمبر الماضي .

واعتمد المجلس انضمام الدكتور أحمد سليمان والمستشار عمار العليلي إلى عضوية لجنة تنقيح اللوائح، والموافقة على اعتذار المستشارة عائشة الطنيجي عن عضوية اللجنة ، فيما تم الاطلاع على نتائج الاجتماعات التنسيقية التي عقدت بين اتحاد الكرة ومركز الإمارات للتحكيم الرياضي خلال الفترة الماضية .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news