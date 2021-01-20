الامارات | مدرب الوحدة السابق يُهاجم إدارة الإسماعيلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوحدة السابق يُهاجم إدارة الإسماعيلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد مدرب الوحدة الإماراتي السابق، الهولندي، مارك فوتا إدارة الإسماعيلي المصري، مؤكداً أنهم لم يُظهر احترامًا له خلال المفاوضات الأخيرة بينهما للعودة لتولي مهمة تدريب الفريق.

وقال فوتا في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، لم أجد الاحترام في المقابل المادي، أو في الحرية الممنوحة لي لاختيار الجهاز المعاون.

وأضاف: "لم أتفق مع إدارة الإسماعيلي على أي شيء، لم يحدث أن اتفقنا على أي شيء، يبدو إنها كذبة جديدة، كنت متواجدًا منذ فترة بالفعل ولكن لم يحدث توقيع أو اتفاق أو أي شيء".

وأكمل: "أتابع الإسماعيلي دومًا وشاهدت مباراة الفريق ضد الرجاء في البطولة العربية، أنا أحب الفريق بالتأكيد، ولكن عليهم احترام مارك فوتا فأنا لست صغيرًا أو مجرد مدرب مبتدئ ولدي سيرة ذاتية جيدة".

واختتم: "إذا كان هناك نية للتعاقد مع الإسماعيلي فلدي شرطين للعودة، أولهما هو التقدير المادي، والثاني هو اختيار الجهاز الفني بالكامل".

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