شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم ملف التعاقد مع المدافع الجديد بعد مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، حسم اسم المدافع الجديد الذي سينضم إلى القلعة البيضاء، إلى مابعد مواجهة أسوان.

ويلتقي الزمالك مع أسوان «السبت»، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.

وطلب باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، التعاقد مع مدافع سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم خط الدفاع.

ويرغب باتشيكو، في تدعيم القائمة الأفريقية، لتفادي حدوث أي أزمة تواجه الفريق خلال مشاركته في دوري رابطة الأبطال الأفريقي والذي يسعي الفريق لتحقيق الفوز بها وتعويض خسارة النسخة الأخيرة.