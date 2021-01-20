كومان يتحدث عن اوضاع برشلونة قبل موقعة الكأس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

تحدث رونالد كومان مدرب فريق ​برشلونة​ الاسباني عن أوضاع الفريق قبل مباراة ​كورنيا​ في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، ومعلقاً ايضاً على عقوبة إيقاف القائد ليونيل ميسي.



وقال كومان:" دائماً ما تعاني امام الفرق الصغيرة، اعتقد ستكون مواجهة صعبة لأنها بالنسبة لهم مباراة العام".

وعن ايقاف ميسي لمباراتين بسبب الطرد بنهائي كأس السوبر الإسباني، رد الهولندي:" برشلونة غير راضٍ عن تلك العقوبة وقدم احتجاجًا من أجل تخفيف العقوبة".

وعن خسارة النهائي:" لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء الساذجة في هدف التعادل لأتلتيك بلباو وكذلك في الهدف الثاني على ويليامز، علينا أن نصحح أخطائنا الدفاعية، لأن المباريات المهمة تحسم من تفاصيل صغيرة للغاية".

اما الصفقات الشتوية؟ فرد:" لا أعرف أي شيء حتى الان، كل ما اعلمه هو أن هناك اجتماعًا في الإدارة لننتظر ونرى".

وعن امكانية اشراك نيتو بدلاً من شتيغن؟ انهى:" لننتظر بعد الحصة التدريبية، ونرى من يمكننا الاعتماد عليهم في المباراة".