شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك المشاركين في مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة أمس أمام الجونة تدريبات استشفائية على هامش المران اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وخاض لاعبو الفريق الأساسيون بعض التدريبات التأهيلية في الجيمانزيوم؛ لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا الخميس بشكل طبيعي.

فيما عقد جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة ، ووجه باتشيكو خلال الجلسة الشكر للاعبي الفريق بعد المستوى الجيد الذي ظهروا به أمام الجونة وحصد الثلاث نقاط، وإعتلاء قمة ترتيب الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني ، اللاعبين بالتركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة، وخاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات صعبة في مشواره نحو الحفاظ على صدارة بطولة الدوري الممتاز.

وشدد باتشيكو خلال الجلسة على عدم وجود فرق بين لاعب أساسي واحتياطي وأن هدف الجميع هو مواصلة الانتصارات، والحفاظ على النتائج الإيجابية، وأن كل اللاعبين سيحصلون على فرصتهم مع الفريق في الفترة القادمة.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى ، وذلك قبل انطلاق مران الجماعي اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المنتظر ان تظهر نتيجة المسحة غدا ، وسيتم اختيار قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مباراة اسوان بناءا علي نتيجة المسحة.

من ناحية أخرى رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رحيل احمد عيد ومحمد عبد السلام لاعبا الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، وابلغ البرتغالي إدارة النادي بتمسكه بالثنائي رافضا فكرة رحيلهما سواء علي سبيل الإعارة او البيع.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن البرتغالي جايمي باتشيكو أكد لمسئولي النادي رفض فكرة رحيل الثنائي محمد عبد السلام واحمد عيد لاعبا الفريق علي سبيل الإعارة او البيع خلال فترة الانتقالات الجارية، مؤكدا ان وجود الثنائي مهم جدا في ظل ضغط المباريات وانتشار فيروس كورونا ، حيث اكد باتشيكو لادارة النادي ان احمد عيد سيكون له دور مهم في ظل غياب حازم امام المتكرر للإصابة وهو ما يجعل وجوده في الفريق مهم جدا تحسبا لغياب حازم امام في أي مباراة، ونفس الامر بالنسبة لمحمد عبد السلام الذي يضعه باتشيكو كعنصر استراتيجي تحسبا لغياب أي من المدافعين بسبب كورونا او الإصابات والايقاف.