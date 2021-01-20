شكرا لقرائتكم خبر عن والد عمرو وردة بعد اتهامات التحرش : انصحه لكن مش بكلمه فى الحاجات دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مدحت وردة أسطورة كرة السلة ووالد عمرو وردة لاعب باوك اليوناني ومنتخب مصر السابق أنه لا يحب الحديث عن كل ما يخص وقائع التحرش المتعلقة بنجله عمرو بين فترة وأخرى.

وقال وردة فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه لا يناقش ابنه فى هذا الأمر وهذه الوقائع ويرفض التعليق عليها والتحدث عنها فى وسائل الإعلام أو حتى مع أفراد أسرته قائلا: "مش بحب أتكلم فى الموضوع ده حتى زوجتى والدة اللاعب لا أتناقش معها فى هذا الأمر مع احترامي وتقديري لكم إلا اننى لن أعقب على هذا الأمر".

وأضاف أسطورة السلة أنه على تواصل دائم مع ابنه لكن دون التطرق للحديث عن التحرش وهذه الأمور لكن اكتفى بنصيحته قائلا : "بكلمه باستمرار وانصحه لكن مش بناقشه فى الحاجات دي".

زعمت فتاة جديدة تدعى "فيدرا"، تقيم في دبي بالإمارات، تعرضها للتحرش من جانب عمرو وردة لاعب باوك اليوناني ومنتخب مصر السابق، عبر رسائل عبر تطبيق "سناب شات"، وقامت الفتاة بنشر صور للرسائل المتبادلة مع نجم منتخب مصر السابق، عبر ستوري "واتس آب" الخاص بها زاعمة أنها لعمرو وردة.