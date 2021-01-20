الاسماعيلى يستقر على تعيين خالد القماش مديراً فنياً بعد اعتذار أبو طالب العيسوى

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القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس ادارة النادى الاسماعيلى على تعيين خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالقلعة الصفراء مديراً فنياً للدراويش بعد اعتذار ابو طالب العيسوى عن الاستمرار فى منصبه ، كما أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا أكد فيه رفضه للتفريط في خدمات الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي ليدرب الاسماعيلى، مؤكداً أنه لا يوجد اي نيه لانتقاله لأي ناد آخر، وأكد مسئولو المقاصة على احترامهم الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد القلاع الرياضية في مصر وفي ظل العلاقات الطبية التي تربط الناديين.

ويخضع اليوم الاربعاء فريق الإسماعيلى لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت المقبل على ستاد غزل المحلة بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام وذلك تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بإجراء المسحة قبل 72 ساعة من المباراة وليس 48 ساعة

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما بإستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول، وسجل بابل هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغائه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.