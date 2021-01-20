شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سعوديين وإماراتي وعراقي يتنافسون على جائزة قدسي والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - حددت اللجنة المشرفة على جائزة المعلق الراحل زاهد قدسي، فبراير القادم موعدا للكشف عن هوية المعلق العربي الذي سيحصد الجائزة الـ17 ويتنافس عليها خمسة معلقين: حماد العنزي، ومشاري القرني، وعيسى الحربين، من السعودية ، ومحمد الشامسي من الإمارات، ورعد ناهي من العراق. وبين أمين عام اللجنة إبراهيم قدسي، أنه سيتم خلال الحفل تكريم شخصية رياضية خدمت الرياضة السعودية سنوات طويلة وشخصية هذا العام المرحوم الأمير عبدالله الفيصل، الذي خدم الرياضة سنوات طويلة. وأثنى قدسي على عمل اللجنة التي حرصت على انتقاء الأسماء بشكل حيادي؛ نظرا لعطائهم وتوهجهم في التعليق على مستوى الوطن العربي.