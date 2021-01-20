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3 سعوديين وإماراتي وعراقي يتنافسون على جائزة قدسي

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جدة - خالد شويل - حددت اللجنة المشرفة على جائزة المعلق الراحل زاهد قدسي، فبراير القادم موعدا للكشف عن هوية المعلق العربي الذي سيحصد الجائزة الـ17 ويتنافس عليها خمسة معلقين: حماد العنزي، ومشاري القرني، وعيسى الحربين، من ، ومحمد الشامسي من الإمارات، ورعد ناهي من العراق. وبين أمين عام اللجنة إبراهيم قدسي، أنه سيتم خلال الحفل تكريم شخصية رياضية خدمت السعودية سنوات طويلة وشخصية هذا العام المرحوم الأمير عبدالله الفيصل، الذي خدم الرياضة سنوات طويلة. وأثنى قدسي على عمل اللجنة التي حرصت على انتقاء الأسماء بشكل حيادي؛ نظرا لعطائهم وتوهجهم في التعليق على مستوى الوطن العربي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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