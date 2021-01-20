لينيكر: نحاسب اللاعبين ونترك الأندية بلا عقاب

متابعة: ضمياء فالح

انتقد النجم الإنجليزي السابق جاري لينيكر مقدم برنامج «ماتش أوف ذا داي»، اتحاد الكرة الإنجليزي، وقال إنه يوجه إصبع الاتهام للاعبين بسبب الرهانات ولا يحاسب الأندية مثل ليستر سيتي الذي فتح الباب للرهان عشية مباراته أمام تشيلسي بدون خشية من العواقب، ووصف لينيكر إيقاف لاعب أتلتيكو مدريد الإنجليزي كيران تريبييه بـ«السخيف» بعد رفض فيفا الالتماس الذي قدمه الأتلتي لتخفيف عقوبة إيقافه لـ10 أسابيع على خلفية رسالة «واتس آب» مع صديقه لمح له فيها بانتقاله من توتنهام لأتلتيكو مدريد.

وقال لينيكر في معرض حديثه عن النفاق في المجتمع الكروي: «تريبييه يعاقب 10 أسابيع لأنه لمح لأصدقائه عن وجهته المقبلة بينما أندية بضمنها النادي الذي أدعمه تشجع على الرهان على نتيجة مبارياتها»، وتلقى لينيكر تعليقات من متابعيه وقال أحدهم إن رهانات الأندية ليست مضمونة بينما معرفة تريبييه المؤكدة بأنه سينتقل مضمونة ويجلب الربح لأصدقائه في حال دخولهم رهاناً على صفقة انتقاله، ورد لينيكر: «أدرك هذا جيداً لكن أحياناً يكون الوضع اسوأ فتشجيع جمهورك على دخول الرهانات يتسبب لهم بخسائر مالية على المدى البعيد».

واتهم اتحاد الكرة الإنجليزي تريبييه بخرق 4 من 7 لوائح تخص المراهنات وكلها حدثت في يوليو / تموز 2019 عندما كان اللاعب يقترب من الانتقال مقابل 20 مليون استرليني من توتنهام لأتلتيكو مدريد.

وقرر الاتحاد منع اللاعب من اللعب وممارسة أي نشاط يرتبط بكرة القدم حتى 28 فبراير المقبل وتغريمه 70 ألف استرليني، ورفض فيفا التماس الأتلتي لكن متصدر الليجا يفكر حالياً في رفع القضية لمحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، ونفى تريبييه خرق اللوائح الـ7 المتعلقة بالرهانات وبعد المطالعة قرر الاتحاد تبرئته من خرق 3 لوائح وثبت خرق 4 منها في الحوار الذي أجراه اللاعب بتاريخ 14 يوليو قبل 3 أيام من انتقاله لأتلتيكو مدريد.

وسيخسر متصدر الليجا جهود لاعبه 9 مباريات وعلق لينيكر: «معاقبة تريبييه سخيفة، هل يتوجب على كل لاعب يخبر عائلته بالانتقال أن يحذرهم من الدخول في رهانات على انتقاله؟ إن اعترض اتحاد الكرة على المراهنة فيجب عليه مطالبة مكاتب المراهنات بالكف عن الرهان على تغيير اللاعب لناديه لكن الاتحاد لن يفعل ذلك لأنه يتغذى على فرائسه من اللاعبين قليلي الخبرة».

وسبق للينيكر أن انتقد التوسع الكبير لمكاتب المراهنات في رعاية الفرق وقمصانها وقال في مقابلة 2014:«المراهنات خطيرة جداً، يجب أن نتحرك لمنع إعلانات الكحول والمراهنات في عالم الكرة. أنا كوالد أشعر بالخوف من تورط أولادي بهذه المراهنات التي تنزل كالمطر على الأجهزة». وتصل عوائد البرمييرليج من شركائهم الرسميين في الرهانات لـ110 ملايين استرليني سنوياً وتحمل 8 قمصان من الأندية الـ20 في البرمييرليج هذا الموسم شعار شركة مراهنات وهي ويست هام وولفرهامبتون وبيرنلي وساوثميتون وليدز وكريستال بالاس ونيوكاسل وفولهام بينما يحمل كم قميص أستون فيلا وويست بروميتش اسم شركة مراهنات.

ومنعت إسبانيا رعاية شركات المراهنة لقمصان أنديتها المنافسة في الليجا موسم 2020-2021 لأول مرة في تاريخها، وذلك لكبح ظاهرة المراهنة وتأثيراتها السلبية على المجتمع والمشجعين بشكل خاص، فيما أوصى برلمان بريطانيا في مسودة العام الماضي بمنع ظهور أسماء شركات المراهنة على القمصان بحلول عام 2023 ومنع إعلانات الرهانات في الملاعب أو بالقرب منها.