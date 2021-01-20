شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يطالب منظمة التعاون الاقتصادى بدعم مواجهة تداعيات جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الأزمات التى يشهدها العالم فى ظل جائحة كورونا، تعزز من دور منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى تحمل فى مخزونها خبرة تتجاوز 60 عاما، في العمل متعدد الأطراف، وفى صياغة سياسات تراعى معايير الشفافية والحكومة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادى والتنمية، في الذكرى الـ 60 لتأسيسها، أن المنظمة تضع معايير تتواكب مع متطلبات العصر والاقتصاد العالمى، والإسهام الإيجابى للتحرك الدولى المنشود، للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لمواجهة تأثيرها على كاهل جميع الدول، سواء المتقدمة أو النامية دون تفريق، وتوجيه المنفعة المشتركة لهذا الأمر.