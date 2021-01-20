لجنة الانضباط وأزمة حارس الأهلي «محمد الشناوي» : لم تعرض علينا من الأساس

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مازن يحيى نائب رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم أن أزمة محمد الشناوي حارس الأهلي مع حكم مباراة سيراميكا كليوباترا لم تعرض عليهم من الأساس.

وأعلنت اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات مع غرامة 20 ألف جنيه، قبل أن تنفي لجنة الانضباط كونها من اتخذ القرار.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" قال مازن يحيى :"مسألة محمد الشناوي لم تعرض علينا من الأساس، لا أريد التحدث في هذا الأمر كثيراً لأننا لم نتخذ أي قرار في هذا الصدد".

وأضاف يحيى :"في الموسم الماضي كل شيء كان يمر من خلالنا، وفي الموسم الحالي نظرنا في واقعة مُشابهة لمسألة محمد الشناوي ولكن في القسم الثاني، لكن أزمة حارس الأهلي لم يتم إحالتها إلينا".

وأتم نائب رئيس الانضباط قائلاً :"أحمد مجاهد (رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة) لديه خبرة بلوائح الفيفا وعمل من قبل في شئون اللاعبين، ربما لذلك لم يُعرض علينا الأمر، ولا يمكننا الحديث عنه لأننا لم نتخذ القرار".