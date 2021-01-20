شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد يرفض تسويقه عن طريق الزمالك ويتمسك بالرحيل مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك فكرة تسويقه عن طريق الزمالك بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني مؤخرا لعدم اقتناع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بامكانياته وقدرته علي قيادة هجوم الزمالك.

وكشف حميد أحداد للمقربين منه عن موافقته علي الرحيل عن الزمالك سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو الانتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم، ولكنه يرغب في الحصول علي الاستغناء الخاص به واختيار وجهته المقبلة بناء علي رغبته الشخصية وليس رغبة الزمالك.

ومن المنتظر ان تعقد إدارة الكرة بنادي الزمالك اجتماعا مع حميد أحداد للاستقرار علي مصيره سواء بالرحيل وقبول بعض العروض التي سيقدمها الزمالك له.

وخرج المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك من حسابات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدما منحه الأخير أكثر من فرصة لقيادة هجوم الزمالك وتعويض غياب مصطفي محمد مهاجم الزمالك الأخير، الا ان أحداد فشل في اقناع الخواجة البرتغالي بمستواه ليصبح اللاعب بعيدا عن الحسابات الأولى لباتشيكو في المباريات المقبلة.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان البرتغالي جايمي باتشيكو رحب بفكرة تسويق حمدي أحداد والتعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر يكون قادرا علي قيادة هجوم الزمالك في ظل المنافسة هذا الموسم علي عدد من البطولات القوية، وكذلك بعد وقوع الزمالك في مجموعة صعبة بدورى أبطال أفريقيا والتي تضم كل من : مولودية الجزائر والترجي التونسي و تونجيت السنغالي.