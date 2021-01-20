شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة نادى الجزيرة.. التحقيق مع عضوات الحلويات الجنسية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع اليوم عضوات نادى الجزيرة المتورطات في ازمة الصور المسيئة إلى التحقيق من جانب مسئولي نادى الجزيرة ، بعد تورطهن في فضيحة الصور التي تم تداولها للاحتفال بعيد ميلاد بطريقة مسيئة .

ويشهد التحقيق مع العضوات حضور اللجنة التي شكلها النادى للوقوف على ملابسات الأزمة ، و الأسباب التي دفعتهن إلى هذا الفعل ، على أن يحضر التحقيق اللجنة التي شكلتها مديرية الشباب و الرياضة وكذلك لجنة الوزارة .

ومن المقرر ان تقوم لجنة النادى المكلفة بالتحقيق مع العضوات برفع تقرير الى لجنة الوزارة على أن يتم اتخاذ إقرار في الازمة في أقرب وأسرع وقت ممن تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة .

اتخذت إدارة نادى الجزيرة قرارا رسميا بشأن واقعة عضوات النادى اللاتي شاركن في حفل الحلويات الجنسية الذي أقيم منذ أيام ، وانتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بعض مقاطع الفيديو التي تثبت الواقعة.

وجاء قرار إدارة نادي الجزيرة بإيقاف العضوات لحين الانتهاء من التحقيقات التي قامت إدارة النادي بالبدء فيها عقب انتشار الواقعة ، وذلك لمخالفتهم نظم ولوائح النادي.