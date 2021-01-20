شكرا لقرائتكم خبر عن «مسابقات الليجا» تقرر إيقاف ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، العقوبة الرسمية للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة. ونال ميسي بطاقة حمراء مباشرة، عقب الاعتداء دون كرة على أسيير فيلاليبري، لاعب أتلتيك بلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ووفقا لموقع صحيفة «ماركا» الإسبانية، فجاء قرار لجنة المسابقات بإيقاف ليونيل ميسي مباراتين، بسبب صفعه لفيلاليبري. ويغيب ميسي بذلك عن مباراة كورنيا، الخميس المقبل، في دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا، بالإضافة إلى مواجهة إلتشي، الأحد المقبل، في الجولة 20 من الليجا.