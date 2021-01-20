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ليستر سيتي يتغلب على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليستر سيتي الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما في الأسبوع الـ18 بالدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء.

سجل هدفي ليستر سيتي كل من ويلفريد نديدي وجيمس ماديسون، في الدقيقتين 6 و41 على الترتيب.

ورفع ليستر سيتي رصيده بهذا الفوز للنقطة. 38 ليتصدر جدول المسابقة، فيما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 29، في المركز الثامن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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